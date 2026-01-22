Mediante una ficha informativa, la Secretaría de Seguridad del Estado confirmó la vinculación a proceso de Juan José N, por el presunto feminicidio ocurrido el 2 de enero pasado.

Se detalló que la carpeta de investigación se abrió por el crimen ocurrido en la colonia El Potrero de El Sauz, en el municipio de Tlaquepaque, cuando Juan José N habría provocado intencionalmente el incendio de una finca donde vivía la víctima, con quien presuntamente tenía una amistad.

Según las investigaciones, la pelea entre ambos habría sido un tema de alcoholismo.

Fue el 16 de enero cuando la Fiscalía del Estado, en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, capturaron a Juan José N, quien permanecerá en prisión preventiva hasta que finalice la investigación en su contra. (Por Gustavo Cárdenas)