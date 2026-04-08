Israel lanzó ataques aéreos contra zonas densamente pobladas de Beirut, que dejaron al menos 182 muertos y cientos de heridos, reportan autoridades de Líbano.

Los bombardeos ocurrieron horas después de anunciarse un alto al fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán, aunque Donald Trump aclaró que el acuerdo no incluye a Líbano por la presencia de Hezbollah.

Autoridades libanesas calificaron la ofensiva como un punto crítico y ofrecieron negociar para detener las hostilidades.