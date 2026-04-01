El dueto Plastilina Mosh, integrado por Alejandro Rosso y Jonás González, conmemora tres décadas de trayectoria con el lanzamiento de “Cínicos, Pecadores y Blasfemos”, primer sencillo de una serie de cuatro temas previstos para este año.

La celebración incluye una gira internacional con presentaciones en América y Europa, así como un concierto el 25 de abril en el Pepsi Center.

Los músicos destacaron que mantienen su estilo irreverente y lúdico, ahora en una nueva etapa que combina experiencia, humor y el respaldo de su público. (Por Katia Plascencia Muciño)