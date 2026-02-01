El Gobierno de la República presentó Boxeando por la Paz, programa que busca acercar a los niños y adolescentes a los gimnasios del país y al mismo tiempo incorporar a cinco mil boxeadores a Jóvenes Construyendo el Futuro, como explica el coordinador general de Programas del Bienestar, Carlos Torres.

“En este programa boxeadoras y boxeadores se incorporan a Jóvenes Construyendo el Futuro para apoyar a sus comunidades impartiendo clases de boxeo a niños, niñas y jóvenes, reciben un apoyo mensual equivalente a un salario mínimo, que este año son más de nueve mil 500 pesos, así como seguro médico del IMSS, algo fundamental para su bienestar y su carrera deportiva. Estos apoyos les permiten seguir entrenando”.

Las clases serán gratuitas, permitirán que al menos cien mil mexicanos practiquen este deporte y comenzarán el 2 de marzo. Las inscripciones se realizarán en la página de internet del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro y cerrarán el 28 de este mes. (Por Arturo García Caudillo)