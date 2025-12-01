El SIAPA suspende este lunes el servicio de agua en más de 20 colonias de Zapopan debido a trabajos de mantenimiento en el Tanque Belenes.

Algunas de las colonias que se verán afectadas con baja presión son Altagracia, Colinas del Rey, Haciendas del Valle, La Cima, Lomas de Zapopan, Real Valdepeñas, Rinconada San Isidro y Zapopan Industrial Norte, entre otras.

Se espera que el servicio regrese a su normalidad durante la noche del martes 17 de febrero.