Los Pumas se llevaron una dura derrota al caer de visita a los Bravos 3 goles por 1, y donde una expulsión fue la hizo diferencia en contra de los Universitarios.

Oscar Estupiñán puso delante a los de casa, luego Guillermo Martínez al 59 puso el empate. Diez minutos después vino la expulsión de José Caicedo y de inmediato el gol de la ventaja de Juárez gracias a Rodolfo Pizarro y en tiempo de compensación Guilherme Castilho amplió el marcador.

En los demás juegos de este martes: Puebla y Pachuca empataron a dos goles en el estadio Cuauhtémoc y de igual manera empata 2-2 entre León y Mazatlán.

Para hoy en el cierre de la fecha 10 del Torneo Apertura: Cruz Azul Vs Gallos Blancos, Tigres-Atlas, Toluca Vs Monterrey, Atlético de San Luis Vs América y Santos-Xolos. (Por Martín Navarro Vásquez)