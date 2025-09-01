Con tres goles de jugadores hechos en fuerzas básicas, Chivas venció 3 goles por 1 al Necaxa, dentro de la jornada 10 de la Liga MX que se juega a media semana.

Cuando más dudas había en el plantel por llegar al juego con 7 ausencias, los juveniles respondieron para ganar con las anotaciones de Armando González, Santiago Sandoval y Cristian Samir Inda, este último en su debut en primera división y de 17 años de edad. Cristian Chicote Calderón descontó por los Rayos.

El argentino Gabriel Milito, entrenador del Guadalajara se mostró contento: “Era un partido donde necesitábamos los tres puntos. Veníamos de un partido donde todos sentíamos que lo podíamos haber hecho mucho mejor. Hoy era un partido clave, lo jugábamos en casa. Hicimos un muy buen primer tiempo, marcamos los dos goles con situaciones claras para hacer alguno más”.

Respecto a los goles de los juveniles dijo que “para mejorar el estado anímico y la confianza era indispensable ganar. Con futbol en el primer tiempo y con mucho corazón en el segundo pudimos sostener la diferencia y aumentarla en el final. Me pongo muy feliz por los chicos que convirtieron”.

Chivas llegó a los 11 puntos y se coloca en la décima primera posición en la clasificación, Necaxa se quedó en 9. (Por Martín Navarro Vásquez)