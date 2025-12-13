Decenas de aficionados protagonizaron disturbios en el estadio Salt Lake de Calcuta en la India, luego de la aparición del futbolista Lionel Messi, quien únicamente dio una vuelta por el campo y permaneció rodeado por funcionarios y personal de seguridad, lo que impidió que la mayoría pudiera verlo.

Molestos por la situación y tras la rápida retirada del jugador, algunos asistentes rompieron asientos y lanzaron objetos al interior del inmueble.

Los seguidores habían pagado hasta 130 dólares para presenciar al astro argentino, quien se encuentra en India como parte de su gira promocional “GOAT”.