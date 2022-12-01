Con mil 130 puntos de revisión y operativos permanentes las 24 horas del día, inició el programa Conduce sin Alcohol en la Ciudad de México como parte de las Jornadas Decembrinas.

Los filtros se instalarán en vialidades principales, accesos carreteros y zonas con alta incidencia de siniestros.

El operativo contará diariamente con más de quinientos policías, personal médico, especialistas en movilidad y supervisión jurídica.

Además, participarán observadores civiles y de derechos humanos, con el objetivo de garantizar procesos transparentes y prevenir riesgos durante la temporada.