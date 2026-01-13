Netflix iniciará la “Temporada del Amor” con el estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton, cuya premiere tendrá lugar este 14 de enero en París, ciudad natal del protagonista Luke Thompson.

El evento incluirá alfombra roja, la presencia de Shonda Rhimes y el elenco principal, y la proyección exclusiva del primer episodio.

La temporada llegará a la plataforma en dos partes: el 29 de enero y el 26 de febrero.

La nueva entrega también activa alianzas con marcas como Dove, Pandora, Liberty of London, Walmart y NYX.

Además, Netflix y Shondaland lanzarán la cuarta temporada del podcast oficial, conducido ahora por Alison Hammond.

La trama se centrará en Benedict Bridgerton y su romance prohibido con Sophie Baek, una misteriosa joven que conoce en un baile de máscaras. (Por Pilar Gutiérrez)