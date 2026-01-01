El presidente estadounidense, Donald Trump, minimizó la relevancia del T-MEC al asegurar que su país no depende de bienes fabricados en México o Canadá.

Durante una visita a una planta de Ford en Detroit, afirmó que Estados Unidos debe concentrarse en producir internamente y sostuvo que diversas empresas están trasladando operaciones a territorio estadounidense.

Trump, quien ha tensado la relación con sus socios comerciales por sus políticas arancelarias, reiteró que podría dejar expirar el acuerdo en 2026 para negociar uno nuevo.

El T-MEC, vigente desde 2020 tras reemplazar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), será revisado ese año por los tres países, cuyos gobiernos —México y Canadá incluidos— han manifestado su apoyo a mantenerlo.