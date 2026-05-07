El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizará una Brigada Forense en La Barca para acercar servicios a familias de personas desaparecidas y evitar traslados a otras ciudades.

Las actividades se llevarán a cabo del 12 al 14 de mayo en el Centro Comunitario de Desarrollo de la colonia Abrevadero, donde se brindarán entrevistas contextuales y toma de muestras de ADN de manera gratuita.

El director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Alejandro Axel Rivera Martínez, explicó que las pruebas consisten en pequeñas muestras de sangre o mucosa oral y no requieren preparación especial.

Las autoridades recomendaron agendar cita previa y acudir con identificación oficial, fotografías e información sobre características particulares de la persona desaparecida para fortalecer los procesos de identificación.