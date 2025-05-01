Un ciudadano estadounidense presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación fue detenido en Colima como parte de la Operación Goya, un despliegue coordinado entre fuerzas federales y estatales que dejó cinco capturas consideradas prioritarias por autoridades.

El detenido fue identificado como Alex ‘N’, alias El Gringo Jomi, es señalado como presunto sicario y distribuidor de droga para el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El hombre contaba con una orden de extradición a Estados Unidos y previamente había sido encarcelado en California por delitos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero.