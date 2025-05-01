Un ciudadano estadounidense presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación fue detenido en Colima como parte de la Operación Goya, un despliegue coordinado entre fuerzas federales y estatales que dejó cinco capturas consideradas prioritarias por autoridades.
El detenido fue identificado como Alex ‘N’, alias El Gringo Jomi, es señalado como presunto sicario y distribuidor de droga para el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El hombre contaba con una orden de extradición a Estados Unidos y previamente había sido encarcelado en California por delitos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero.
Detienen en Colima a estadounidense presuntamente ligado al CJNG
Un ciudadano estadounidense presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación fue detenido en Colima como parte de la Operación Goya, un despliegue coordinado entre fuerzas federales y estatales que dejó cinco capturas consideradas prioritarias por autoridades.