El secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, afirmó que el brote de sarampión en la entidad será controlado al cien por ciento antes del Mundial, al señalar que se alcanzará un control epidemiológico suficiente previo a la justa deportiva.

El funcionario estatal indicó que actualmente ya se han aplicado dos millones de dosis de la vacuna contra el sarampión y que la estrategia contempla reforzar la cobertura para brindar seguridad tanto a visitantes como a la población local.

“Mucho antes de esta justa deportiva de FIFA 2026, vamos a tener un control epidemiológico suficiente para brindarle seguridad tanto a los visitantes como a la propia población del estado de Jalisco. En este momento, les comento que ya hemos alcanzado la aplicación de dos millones de dosis de la vacuna contra el sarampión”.

Pérez Gómez agregó que solicitó al Gobierno federal 400 mil dosis adicionales para continuar con la campaña de inmunización, debido a que habitantes de otras entidades han acudido a Jalisco para vacunarse. (Por Marck Hernández)