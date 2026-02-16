La Fiscalía del Estado informó que Antonio “N” fue vinculado a proceso por su presunta participación en un fraude cometido el 26 de enero en una empresa de logística ubicada en El Salto.

Según la investigación, el imputado habría suplantado la identidad de un superior para instruir a un guardia a entregar 29 computadoras portátiles, que posteriormente fueron trasladadas a una vivienda en Guadalajara, con un daño estimado en más de 663 mil pesos.

Un juez dictó prisión preventiva justificada por un año y fijó seis meses para el cierre de la investigación por el delito de fraude.