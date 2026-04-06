El sistema de transporte tipo BRT que operará sobre la carretera a Chapala, desde la zona del aeropuerto de Guadalajara hasta el Periférico, tendrá que estar concluido antes de que finalice mayo, en su primera etapa, informa el Secretario de Infraestructura y Obras Públicas de Jalisco, David Zamora.

Detalló que ya se interviene la zona del túnel de carretera Chapala y Periférico para poder habilitar la conexión con periférico.

Reitera que este proyecto es de suma importancia para conectar al aeropuerto con el centro de la ciudad y la Expo Guadalajara, una vez que concluya el mundial de futbol se realizará la segunda etapa.