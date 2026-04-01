La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) reportó 27 personas fallecidas durante la primera semana del Operativo Semana Santa y Pascua 2026, de las cuales 13 murieron en accidentes automovilísticos, siete en motocicleta y siete por ahogamiento o incidentes con embarcaciones.
De acuerdo con la autoridad, el 76% de los decesos está relacionado con hechos de movilidad, principalmente por conductas imprudentes al volante, mientras que el 80% ocurrió en municipios del interior del estado. En el caso de los fallecimientos por inmersión, se precisó que todos se registraron en ríos, bordos y presas, sin incidentes en playas.
Durante el mismo periodo, se brindaron mil 157 atenciones prehospitalarias a turistas y peregrinos, con un saldo de 208 personas lesionadas. Además, se contabilizaron 118 accidentes vehiculares, 53 incendios forestales y 11 rescates de personas.
Las autoridades informaron que en esta primera semana del periodo vacacional se registró una afluencia de más de 250 mil personas en playas y centros recreativos, así como 461 mil 383 asistentes a eventos religiosos, lo que suma más de 712 mil visitantes en la entidad. (Por Edgar Flores Maciel)
Operativo vacacional en Jalisco suma 27 muertos en su primera semana
La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) reportó 27 personas fallecidas durante la primera semana del Operativo Semana Santa y Pascua 2026, de las cuales 13 murieron en accidentes automovilísticos, siete en motocicleta y siete por ahogamiento o incidentes con embarcaciones.