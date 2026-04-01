La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) reportó 27 personas fallecidas durante la primera semana del Operativo Semana Santa y Pascua 2026, de las cuales 13 murieron en accidentes automovilísticos, siete en motocicleta y siete por ahogamiento o incidentes con embarcaciones.

De acuerdo con la autoridad, el 76% de los decesos está relacionado con hechos de movilidad, principalmente por conductas imprudentes al volante, mientras que el 80% ocurrió en municipios del interior del estado. En el caso de los fallecimientos por inmersión, se precisó que todos se registraron en ríos, bordos y presas, sin incidentes en playas.

Durante el mismo periodo, se brindaron mil 157 atenciones prehospitalarias a turistas y peregrinos, con un saldo de 208 personas lesionadas. Además, se contabilizaron 118 accidentes vehiculares, 53 incendios forestales y 11 rescates de personas.

Las autoridades informaron que en esta primera semana del periodo vacacional se registró una afluencia de más de 250 mil personas en playas y centros recreativos, así como 461 mil 383 asistentes a eventos religiosos, lo que suma más de 712 mil visitantes en la entidad. (Por Edgar Flores Maciel)