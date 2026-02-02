La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que el Tren Interurbano México-Toluca consolida un sistema de movilidad integrado entre la capital y el Estado de México, al reducir tiempos de traslado y romper barreras socioeconómicas.

Explicó que la interconexión permitirá viajes continuos mediante enlaces con el Metro de la Ciudad de México y el Trolebús Elevado.

Añadió que los retos metropolitanos requieren soluciones sin fronteras administrativas y agradeció la conclusión del tramo Santa Fe–Observatorio tras 11 años de obra.