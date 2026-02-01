Por evadir un choque, una ambulancia que trasladaba a una paciente en el municipio de Talpa de Allende, protagonizó un mortal accidente.

El conductor chocó contra el muro de piedra a un costado de la carretera 70 con dirección hacia Mascota.

Ana Luz Medina, médico de la zona, explicó para Notisistema, cómo ocurrió este percance:

“Era un traslado, con una emergencia médica, iban hacia Mascota, a las personas se les dio la atención. Dos sí estaban muy seria lesionadas, dos femeninas, la familiar y la paramédico. La que venía en la camilla no consiguió llegar; del operador y la otra señorita, fue como el shock nervioso”.

Por el percance murió la paciente que era trasladada hacia Mascota, la paramédico resultó herida y está internada en un hospital de Puerto Vallarta. (Por Gustavo Cárdenas)