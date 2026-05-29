La Ciudad de México recibirá el Mundial de Futbol con más de dos mil obras de infraestructura y embellecimiento de las calles de la capital, así lo comenta la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“Recibimos este Mundial con más de dos mil obras que estamos trabajando aquí en la ciudad y en los próximos días vamos a tener la inauguración del parque elevado y también la entrega de 20 estaciones renovadas del Metro. Hemos estado impulsando desde la Ciudad de México un conjunto de acciones que nos ayudan a transformar este Mundial. Se rehabilitaron más de 500 canchas de futbol, 316 el gobierno de la ciudad, las otras las alcaldías”.

De pasó invitó a la población a asistir a apoyar un nuevo récord guiness con la creación de la ola más grande del mundo. Este evento se llevará a cabo el próximo 6 de junio en Paseo de la Reforma. (Por Arturo García Caudillo)