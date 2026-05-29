La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su llamado a los clubes de la Liga Mx a que fortalezcan los semilleros y aprovechen el paso del Mundial por nuestro país y las acciones que el Mundial Social les puedan dejar.

“Bueno, si nos escuchan bien, sino, también lo vamos a decir: sería muy importante que todos los clubes de futbol en México tuvieran sus propias canteras, tuvieran sus escuelas de futbol, que formaran desde abajo, que al jovencito, a la niña, al niño que vive en el lugar más apartado de México pueda ser parte de la selección o pueda ser parte de un equipo de futbol. Que desde abajo lleguen, por supuesto, quien tiene talento, disciplina, pero que formen parte de esta visualización del deporte como algo social que nos une, que nos convoca, que construye paz todos los días”.

Se entiende que el futbol es un negocio, añadió, pero que aprovechen la parte social para nutrir sus canteras o crear nuevos semilleros. (Por Arturo García Caudillo)