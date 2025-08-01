Los Bills de Buffalo derrotaron 27-24 a los Jaguares de Jacksonville en la Ronda de Comodines de la Conferencia Americana y tuvieron excelente debut en la postemporada, para lograr su primera victoria en playoffs fuera de casa en más de tres décadas. Josh Allen fue la figura en la victoria.

Por su parte los 49s de San Francisco lograron seguir con vida al eliminar a las Águilas de Filadelfia, el actual campeón de la NFL, en otro gran juego con pizarra final de 23-19 para lograr el pase a la siguiente fase de la Conferencia Nacional. (Por Martín Navarro Vásquez)