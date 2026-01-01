Este domingo la atleta mexicana Laura Galván impuso un nuevo récord nacional en la prueba de Medio Maratón en una de las justas más importantes del mundo.

Laura logró un tiempo de 1 hora 07 minutos 31 segundos, en el 21 K de Houston, y así superó la marca anterior de 1:09:28, establecida por Adriana Fernández en 2003 en el Maratón de Tokio, Japón.

Galván logró finalizar en el octavo lugar, y comentó: “Estoy muy contenta porque pude lograr traducir el trabajo que se ha hecho estos últimos cuatro meses, el Coach diseñó un plan de trabajo excepcional, y mi único trabajo fue hacerlo como él me lo escribió y estoy muy contenta de haber podido hacer todas las fases que se programaron y de llegar en una forma excelente”. (Por Martín Navarro Vásquez)