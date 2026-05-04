La Secretaría de Educación Jalisco es una de las dependencias más señaladas por presunta violación de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, quienes se quejan particularmente del bullying, explica la sexta visitadora general de la CEDH, Cynthia Paola Martínez Famoso.

“En la Secretaría de Educación el principal foco es el bullying escolar, acoso escolar y en algunos casos que hemos tenido la oportunidad de emitir recomendaciones es por abuso sexual infantil. Y en cuanto a la fiscalía del estado es muchas veces por dilación procesal y falta de actuación de los Ministerios Públicos para que las personas peticionarias, niñas, niños y adolescentes, tengan un acceso a la justicia”.

En el caso de las delegaciones de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Guadalajara, Tlajomulco y Tonalá, las quejas tienen que ver con las niñeces institucionalizadas. (Por Gricelda Torres Zambrano)