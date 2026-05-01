La Fiscalía de Jalisco informó que, del 27 de abril al 3 de mayo de 2026, logró la localización con vida de 23 personas que contaban con reporte de desaparición en la entidad.

De acuerdo con la dependencia, 14 de estos casos correspondieron a carpetas de investigación en trámite, mientras que nueve localizaciones se derivaron de la activación de Alertas Amber y mecanismos de búsqueda inmediata.

En el mismo periodo, la institución recibió 31 nuevas denuncias por desaparición de personas, las cuales ya son atendidas conforme a los protocolos establecidos.

La Fiscalía estatal reiteró su compromiso de priorizar la localización con vida y la atención integral a las familias, además de fortalecer las labores de investigación para ofrecer resultados oportunos a la sociedad jalisciense. (Por Edgar Flores Maciel)