Este año se consolidó el sistema de quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, asegura su presidenta, Luz del Carmen Godínez.

Indica que seguridad, salud y educación son los rubros que concentran las mayores quejas.

Detalla que el organismo trabaja en un proyecto junto con organizaciones civiles para prevenir y fortalecer el tejido social porque la dependencia está saturada.

“Sabemos que desafortunadamente las violaciones a los derechos humanos no han cesado, al contrario, la agenda ha aumentado. Yo creo que si no le apostamos a esto no va a haber política pública, no va a haber dinero ni programa que nos ajuste en un futuro para poder atender esto”.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos entregó hoy reconocimientos a cinco personas u organizaciones que se ha destacado en la defensa de las garantías individuales. (Por Claudia Manuela Pérez)