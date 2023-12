Como una aberración, así calificó el diputado panista Héctor Saúl Téllez, el anuncio hecho esta mañana por el presidente López Obrador, de desaparecer a órganos autónomos.

“Cree que con intimidación se puede legislar en el país y no es así. El presidente tendrá que mandar las iniciativas de las que habla para desaparecer el INAI, la Comisión Reguladora de Energía y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, primero por el Congreso de la Unión, es decir, en una de sus cámaras, la Cámara de Diputados, y ahí existe un dique legislativo, precisamente para detener todas estas aberraciones e iniciativas retrogradas e inconstitucionales. Ese fue el mandato de la ciudadanía en el año 2021. Así que aquí, desde Acción Nacional le decimos al presidente que esas iniciativas no pasarán”.

López Obrador no podrá legislar por decreto, y ya debería saber que esas iniciativas nacerán muertas. (Por Arturo García Caudillo)