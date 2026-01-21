La Selección Mexicana de Futbol entrenó en el estadio Rommel Fernández donde este jueves enfrentará a Panamá y el entrenador, Javier Aguirre, habló del objetivo que persigue en este encuentro y en el del domingo contra Bolivia, con puros jugadores de la Liga MX.

“Disipar dudas individuales básicamente y el agradecimiento a la Liga y a los dueños que nos apoyaron en esta idea de parar la Liga precisamente para tener a los mejores jugadores de la Liga Mexicana y evidentemente es para disipar algunas dudas porque claro que estamos muy avanzados en la selección de los jugadores ya tenemos una idea de juego, pero sí, jugadores que por ahí tuvieron buen rendimiento en la Liga y que merecen ser vistos y aquí estamos buscando sustitutos, buscando gente que de aquí a junio puedan seguir creciendo en la Liga Mexicana y puedan apoyarnos en la conformación final de 26 jugadores”.

Indicó que ya habló con el delantero del Monterrey, German Berterame, quien le confirmó que esta en proceso de ser transferido y dijo también que le recomendó al “Chucky” Lozano no dejar de jugar para mantenerse en la lista de elegibles. (Por Manuel Trujillo Soriano)