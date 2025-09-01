Antonio “N” fue vinculado a proceso por homicidio calificado, en su modalidad de ventaja por el asesinato de la regidora Cecilia Ruvalcaba Mercado, ocurrido dentro de un hospital en mayo de 2024 en Teocaltiche.

El juez le dictó prisión preventiva oficiosa por dos años y fijó seis meses para el cierre de la investigación complementaria.