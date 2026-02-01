Anuncia Sheinbaum acuerdo con productores y distribuidores para asegurar el abasto de maíz y garantizando precios justos, tanto al público en general como a la gente del campo.

“Llevamos dos reuniones con productores agrícolas, personalmente, y con compradores, particularmente de maíz. Lo que ha pasado es que, particularmente el maíz, pero no sólo, también el sorgo y el trigo, el frijol incluso, los precios internacionales han caído de manera muy importante. Pero el objetivo es poder llegar a un acuerdo de mucho más largo plazo con toda la producción. El objetivo es aumentar la autosuficiencia alimentaria, que no se compre tanto maíz importado, principalmente amarillo. Entonces tenemos que hacer un acuerdo entre los grandes compradores y los productores”.

En este mismo sentido, informa que hoy salió publicado en el Diario Oficial de la Federación la simplificación de las reglas para acceder a los apoyos anunciados por el Gobierno Federal. (Por Arturo García Caudillo)