La instalación formal de la Agencia Metropolitana de Gestión de Residuos continúa pendiente, ya que los municipios del Área Metropolitana deben aprobar el convenio general que habilita su creación, informó la titular del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), Patricia Martínez.

“El convenio ya pasó en la mayoría de los cabildos municipales, es un convenio general que nos habilita la creación de la Agencia Metropolitana de Residuos. A partir de que lo aprueben todos los cabildos, entonces ya estaríamos en condiciones de convocar a una Junta de Gobierno para hacer la instalación de este organismo público metropolitano”.

Martínez señaló que la agencia no solo abordará la recolección, sino que buscará incidir en la reducción de residuos y en una gestión integral a nivel metropolitano. (Por Marck Hernández)