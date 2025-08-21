Mientras que el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco sostiene tener evidencia fotográfica que muestra que los cadáveres hallados en la fosa clandestina del panteón de San Sebastianito estaban maniatados, con huellas de violencia e incluso con el rostro cubierto, la Fiscalía de Jalisco asegura no tener certeza sobre las condiciones en que fueron localizados.

Blanca Trujillo, titular de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, señaló que los peritajes serán los que confirmen el estado de los cuerpos.

“Serán los peritos los que a través de la fotografía forense y obviamente los dictámenes periciales nos aterrizan las condiciones”.

En contraste, las buscadoras cuestionaron la postura de la autoridad y calificaron como risible que desconozcan lo evidente.

“Nosotros tenemos fotografías, y la verdad es que sí vamos ahora sí que no a contradecirla, pero sí a encarar esta situación que está pasando. Para ellos es un tema delicado porque imagínate, en un panteón por primera vez que haya una fosa común y que ellos se hayan hecho sordos desde que hace algunos años algunos papás habían mencionado que probablemente ahí estén sus hijos y no les hayan hecho caso, entonces imagínate lo que va a ser todo esto”.

El hallazgo mantiene abiertas las críticas hacia la fiscalía por la demora en la atención y la falta de protocolos en el procesamiento del sitio. (Por Edgar Flores Maciel)