La Secretaría Anticorrupción presentará la próxima semana la denuncia correspondiente sobre el supuesto soborno en el que incurrieron al menos tres funcionarios de Pemex, así lo comenta la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ayer estuve con Raquel Buenrostro. Está haciendo una investigación muy profunda y la próxima semana ya va a estar en condiciones de presentar esta denuncia que vino por parte de una institución de Estados Unidos en donde presuntamente hubo soborno a unos funcionarios de Pemex, a partir de una serie de contratos de dos individuos que tenían varias empresas, uno de ellos ya detenido y el otro, una persona que trabajó en Pemex, que fue candidato del PAN al estado de Campeche y que está prófugo”.

Y es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a los empresarios Ramón Alexandro Rovirosa y Mario Alberto Ávila, éste último ligado al PAN, por supuestamente sobornar a funcionarios de Pemex para obtener contratos millonarios con la paraestatal. (Por Arturo García Caudillo)