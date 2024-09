Buscadoras y buscadores de personas desaparecidas se reunieron con representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para reiterar lo que es bien conocido en la materia: la enorme indolencia que hay por parte de autoridades estatales para atenderlos y buscar a sus desaparecidos.

Los asistentes a la reunión coincidieron en que cuando acuden ante las autoridades estatales son revictimizados y no les dan certeza de que alguien esté buscando a sus familiares.

“Hablé con él y le pregunté que por qué hasta entonces había sabido de mi hijo. Él con burla me dijo: sabe qué señora? Yo encontré a su hijo, lo entregué y lo demás no importa. Se me hizo una burla la respuesta”.

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos pidió a los buscadores que presenten quejas formales para que se puedan documentar las anomalías de las que son víctimas.

Se aprovechó para presentar al nuevo primer visitador Manuel Alejandro Murillo, quien deberá atender estos casos. (Por José Luis Escamilla)