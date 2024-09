El Ayuntamiento de Zapopan se coordinará con el Estado para sacar adelante el proyecto vial que agilice el tránsito en el cruce de avenida Vallarta y Aviación, en preparación para las obras de la Línea 5 del Tren Ligero, pero también para mejorar la movilidad hacia el Estadio Akron que será una de las sedes mundialistas en 2026, explica el alcalde Juan José Frangie:

“Sobre todo la de nosotros la más importante es la de Aviación cruzando por la avenida Vallarta y esa es la única que tenemos que poner de acuerdo porque por ahí va a pasar también la línea 5. -¿Esa quién la va a financiar?- Todavía no me pongo de acuerdo con Pablo. -¿Sería estatal o sí le pondría el municipio?- No, también le ponemos, yo creo que tiene que ser entre los dos”.

La intervención en la zona se sumaría a las obras de la Línea 5 que correría desde el Aeropuerto hasta el Estadio Akron pasando por vialidades como Carretera a Chapala, Avenida R. Michel e Inglaterra hasta llegar a Aviación. (Por Héctor Escamilla Ramírez)