Está desaparecida, Cinthia Jacqueline Montes Valdez, de 20 años de edad, fue vista por última vez durante la madrugada del pasado 25 de enero en el municipio de Arandas. Una cámara de videovigilancia muestra cómo Cinthia sale de un bar acompañada de un sujeto. Martín Montes, padre de Cinthia, asegura que tanto el video donde aparece su hija por última vez, como la identidad del hombre que aparece, ya fueron entregados a la Fiscalía del Estado de Jalisco.

“Está desaparecida. Empezamos a buscarla, fuimos con la Policía de Arandas, nos dijeron que ellos no eran nadie para andarla buscando, nos dijeron que iban a ver. Pero enseguida volvimos y nos dijeron que no, que fuéramos a hacer la denuncia, nos pusieron trabas, luego fuimos otra vez con ellos y nos dijeron no”.

Sobre la desaparición de Cinthia Jacqueline Montes, la oficina de Comunicación Social de la Fiscalía del Estado de Jalisco pide tiempo para revisar el caso en lo particular. (Por Gustavo Cárdenas)