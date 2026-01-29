En medio de la polémica generada por la designación de la alcaldesa interina de Tequila, Lorena Marisol Rodríguez Rivera, luego de que circularan videos en los que aparece entonando narcocorridos, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, pidió no prejuzgarla y otorgarle un voto de confianza.

“Fue un proceso político que se llevó desde la Secretaría de Gobernación, el gobierno de Jalisco y el propio Pleno del ayuntamiento. ‘Aunque aparezcan en estos videos cantando narcocorridos’. Yo creo que no hay que prejuzgar, yo no tengo el gusto de conocerla, mañana platicaremos con ella, no hay que prejuzgar yo creo que hay que llegar con la mente muy abierta, muy tranquilos, aquí lo importante es apoyar a Tequila”.

Lemus Navarro informó que este martes realizará una visita al Pueblo Mágico de Tequila, donde sostendrá diversas actividades y reuniones, en las que se prevé la participación de integrantes del gabinete estatal, con el objetivo de respaldar a la administración municipal. (Por Edgar Flores Maciel)