Autoridades de Jalisco emitieron una ficha de búsqueda para localizar a Jaime Arias García, de 73 años, quien fue visto por última vez el pasado 26 de mayo en el municipio de San Gabriel.

De acuerdo con los reportes, el empresario realizó diversas compras antes de dirigirse hacia la comunidad de Alista.

Posteriormente, cámaras de seguridad captaron su camioneta circulando sin él a bordo y conducida por una persona distinta a su chofer habitual.

Más tarde, el vehículo fue localizado en Ciudad Guzmán con rastros de sangre en la cajuela y en la zona del copiloto, lo que incrementó la preocupación de familiares y autoridades.

La Cámara de Joyería Jalisco solicitó reforzar las labores de búsqueda y pidió a las autoridades actuar con prontitud para localizar al empresario, además de brindar apoyo a sus familiares.