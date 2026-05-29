El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, solicitó retirar el dictamen de la reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que reglamenta la intervención extranjera como causal de nulidad de elecciones.

Tras una reunión con líderes parlamentarios, Monreal argumentó que no existen condiciones para aprobar la legislación secundaria en el actual periodo extraordinario y señaló que podría discutirse en septiembre o en una futura sesión extraordinaria.

El legislador explicó que la reforma constitucional ya fue aprobada, pero advirtió que sin la ley reglamentaria no puede aplicarse la nulidad de una elección por injerencia extranjera.

Añadió que busca construir un consenso con todas las fuerzas políticas para evitar interpretaciones que pudieran derivar en acusaciones de censura.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado la necesidad de establecer reglas claras sobre este tema.