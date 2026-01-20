Este es un servicio social, se pide su apoyo para localizar a la familia de José Manuel Ortega González, hombre de 35 años de edad que permanece internado en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara.

Mediante un comunicado, el nosocomio informa que por el estado actual de José Manuel, no ha podido dar más datos sobre su domicilio o personas a quien contactar.

La fotografía de José Manuel Ortega se publicó en las redes sociales de los hospitales civiles y en notisistema.com. (Por Gustavo Cárdenas)