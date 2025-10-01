El jugador juvenil de Xolos, Gilberto Mora, causó baja de la Selección Mexicana para los partidos contra Panamá y Bolivia debido a molestias físicas, informó la Federación previo al viaje del Tri a la capital canalera.

De común acuerdo con su club “Se determinó que el jugador continúe con el tratamiento y proceso de recuperación bajo la supervisión de su equipo”.

El jugador americanista, Alexis Gutiérrez, fue convocado de último minuto para suplirlo.

México enfrentará a Panamá este próximo jueves a las 19:00 hrs en el estadio Rommel Fernández. (Por Manuel Trujillo Soriano)