A pesar de que se ubica en territorio de Nayarit, el Gobierno de Jalisco hablará con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes sobre el alto costo del peaje del nuevo tramo de la autopista Guadalajara-Puerto Vallarta, adelanta el gobernador, Enrique Alfaro, de visita en el puerto jalisciense.

“Coincido en que es un costo muy alto, a mi se me hace muy alto, pero no es un tema del Gobierno del Estado. Es importante que la gente sepa que este es un tema federal que no corresponde a nosotros, además que estamos hablando de un tramo carretero en el estado de Nayarit y por supuesto que va a ser un tema que ponga sobre la mesa. De hecho el día de hoy de aquí me voy a la Ciudad de México a ver al Secretario de Comunicaciones y Transportes y le trataré este tema, que yo no sabía, me enteré ahora que vine”.

Se trata del tramo desde La Florida a la altura de Rincón de Guayabitos hasta la Cruz de Huanacaxtle, que comprende menos de 40 kilómetros y tiene un costo de 223 pesos. (Por Claudia Manuela Pérez)