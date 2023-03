El veto presidencial a la elección de dos comisionados del INAI por parte del Senado no significa una confrontación entre el Ejecutivo y el Grupo Parlamentario de Morena, asegura el coordinador morenista en la Cámara Alta, Ricardo Monreal.

“Él simplemente ejerció un derecho que la Constitución le concede, esa es su posición. Por eso yo creo que no debe de malentenderse. No altera nada, no genera ninguna circunstancia y lo inscribo en un asunto republicano, de contrapesos, de división de poderes auténtica. Nunca se había presentado esto. Díganme en qué gobierno se daría esto, que el presidente de la mayoría vete una decisión de la mayoría. Nunca”.

Ahora, de acuerdo a la Ley, el Senado tiene dos caminos, presentar las mismas propuestas o proponer dos candidatos nuevos. En caso de un segundo veto, la decisión final recaerá en la Cámara Alta. (Por Arturo García Caudillo)