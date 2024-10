La Secretaría de Trabajo de Jalisco presentó un protocolo para la reintegración laboral de mujeres diagnosticadas con cáncer.

Se trata de ocho puntos que tienen por objetivo que, quienes padecen esta enfermedad, no deban enfrentar como consecuencia la pérdida del trabajo o la falta de oportunidades, explicó el secretario de trabajo Marco Valerio Pérez Gollaz.

“Hoy por hoy es un protocolo que puede plasmarse en un contrato individual sí, o en un contrato colectivo, pero que primordialmente tiene que ver con la empatía social que podemos tener y la responsabilidad que tiene la fuente de empleo no solamente de pagar un sueldo, no solamente sino también de ayudar a que el empleo sea algo que lo dignifique y que le ayude desde el punto de vista anímico o emocional”.

Se considera que menos del 15 por ciento de las mujeres que enferman de cáncer pueden regresar a su fuente de trabajo, lo que significa una merma para ellas y sus familias. (Por José Luis Escamilla)