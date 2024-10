El presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino Velázquez, afirmó hubo una descontextualización de su declaración al afirmar que no es que se vaya a dar a una segunda oportunidad a la empresa Caabsa Eagle en el servicio de recolección de basura, sino que ellos no analizan de momento ninguna acción, pues contractualmente están obligados con la empresa hasta el 2026.

Sin embargo, señalan que en estos dos años sí habrá diálogo con la empresa para que mejoren el servicio.

“Yo lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos el contrato con Caabsa todavía hasta el año 2026, es decir, estamos en estricto sentido jurídico obligados a estar hasta el 2026. Eso no significa que si se hace un mal servicio no veamos qué alternativas hay, pero lo que queremos hacer es abortar el diálogo en positivo para que de aquí al 2026 la empresa cumpla cabalmente con su responsabilidad”.

Pedirán tres cosas en particular: uno, reingeniería de todas las rutas; aumento del parque vehicular y resolver el problema de transferencia de basura, para que los desechos sean llevados a su destino final. (Por Héctor Escamilla Ramírez)