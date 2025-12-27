El Gobierno de Jalisco publicó el proyecto para declarar a la Laguna de Atotonilco, en Villa Corona, como Área Estatal de Protección Hidrológica.

El objetivo de esta acción es resguardar tres mil 671 hectáreas por su valor ambiental y los servicios que aporta a comunidades locales y a la zona metropolitana.

Autoridades ambientales destacaron que la laguna es clave para la regulación de inundaciones, la captación de agua de lluvia y el aporte de manantiales.

De concretarse la declaratoria, se fortalecería la conservación del sistema.