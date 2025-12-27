Un análisis de la ONG Vivamos Humanos reveló que disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo en Colombia utilizan redes sociales, en especial TikTok, para captar a niñas, niños y adolescentes.

El estudio identificó dos vías principales: falsas ofertas de empleo y mecanismos de engaño directo para atraer a menores.

De acuerdo con el organismo, entre enero y septiembre se documentó el reclutamiento de al menos 123 menores por organizaciones armadas en el país sudamericano.

El informe advierte que estas estrategias digitales amplían el alcance del reclutamiento y dificultan su detección oportuna.