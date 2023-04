Son ya once días de incertidumbre y dolor los que ha padecido Gabriela Valdivia tras la desaparición el pasado 25 de marzo de su esposo José Luis Guzman Rodríguez de 37 años de edad.

El hombre de oficio mecánico acudió a la casa de un cliente en la calle Tulipán de la colonia Ciudad de los Niños en Zapopan.

La señora Gabriela señala que son gente de trabajo, sin problemas con alguien y solo pide recuperar a su esposo José Luis.

“Tantos años que tiene mi esposo de trabajar. Somos sencillos o sea, tenemos nuestro carro descompuesto, no lo ha podido arreglar, ni había dinero. Yo le ayudaba también con gastos para la casa o sea, él era de que en su cartera a veces 50 pesos y a veces no traía nada y a lo que salía en el día con los trabajos que realizaba o sea él ropa de marca o relojes, nada de eso”.

José Luis Guzmán Rodríguez tienen 37 años de edad, mide 1.75 metros y es de complexión regular.

Como señas particulares tiene una cicatriz en el lagrimal derecho y cicatrices por acné en el rostro, además de cabello ondulado, corto y negro.

Cualquier información sobre su paradero se agradece al 911 o al 33-31-45-63-14. (Por José Luis Escamilla)