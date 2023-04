Desde hace once días la señora Gabriela busca a su esposo José Luis Guzmán Rodríguez, desaparecido desde el 25 de marzo cuando fue a casa de un cliente en la colonia Ciudad de los Niños de Zapopan.

Señala que en la Fiscalía Especial para Desaparecidos sí son muy amables, pero pareciera que no les urge acelerar las investigaciones.

“Entonces esas entrevistas están en pause, lo del C5 las cámaras que yo les pedí que las checaran por donde arrancaron los carros está en proceso, la sábana de llamadas también. Todo me lo tienen así. Esta semana qué pasó me dijo que el licenciado tenía otros casos que estaba ocupado, y que no había salido a campo”.

La señora Gabriela pide a cualquier persona que pudiera saber algo sobre el paradero de su esposo José Luis Guzmán Rodríguez que se comunique con las autoridades.

No busca culpables, solo pide le regresen a su esposo. (Por José Luis Escamilla)