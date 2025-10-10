A un mes de la explosión de una pipa en la alcaldía Iztapalapa que dejó 31 personas muertas, autoridades de la Ciudad de México y la empresa responsable de la unidad analizan homologar los montos de indemnización para las familias de las víctimas mortales.

De acuerdo con fuentes ministeriales, se continúa en pláticas para establecer el monto que será entregado a las familias de los fallecidos, pero se busca homologarlo para darle la misma cantidad de recursos a todos, luego del incidente del 10 de septiembre en inmediaciones del puente de la Concordia en Iztapalapa.